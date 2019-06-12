Görevlilerin, olay sırasında İmamoğlu ve beraberindekilerin Vali Yavuz 'a hakaret içeren ifadeler kullandıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Bu arada olay günü İmamoğlu ve beraberindekilerin Vali Yavuz'a hakaret içeren ifadelerinin yer aldığı, polisin tuttuğu ve 24 görevlinin imzaladığı tutanak, savcılığa ulaştırıldı.

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP 'li Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 14 kişinin geçen hafta Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundan geçerek özel uçakla İstanbul'a dönmek istemesi üzerine tartışma yaşanmıştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) yönetmenliğine göre VIP'ten geçme hakkı bulunmayan İmamoğlu ve beraberindekiler, görevlilerle tartıştıkları sırada iddiaya göre Vali Seddar Yavuz 'a hakaret etti.Ordu Valiliği tarafından hakaret iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, cep telefonu ile güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü de basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerin temini için harekete geçti. İmamoğlu'nun iddiaya göre Vali Yavuz'a yönelik söylediği hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görüntü kayıtları, aralarında iletişim uzmanlarının da yer aldığı bilirkişilerce incelendi. Görüntülerde, Vali Yavuz'a hakaret içeren ifadeler yer aldığı belirlendi.Havalimanında görevli polis memurları ve özel güvenlik görevlilerinin yasal hakları olmadığı halde Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonunu kullanmak isteyen Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişiye müdahale ettiği sırada yaşananlar polis tutanaklarında yer aldı. Polis tutanağında, İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben, "Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" ifadeleri yer aldı.Olay günü nöbetçi olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ile yaşananlara tanık olan polis ve havalimanı görevlilerinden oluşan 24 kişinin imzaladığı tutanak savcılığa ulaştırıldı.Olay sırasında havalimanı VIP salonunda İmamoğlu'nu takip eden gazetecilerin de tanık olarak ifadelerine başvurulacağı, çekilen kamera görüntülerinin de ilgili basın yayın kuruluşlarından savcılık kararı ile isteneceği öğrenildi.Bu arada CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , Vali Seddar Yavuz'un bir ilkokulda öğretmenlere yaptığı konuşmada "Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok" dediği iddiasını ortaya attı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Mustafa Adıgüzel, bir kavgada dahi söylenmeyecek küfür ve hakaretleri yapanların suçlarını örtbas edip, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak ve linç etmek üzere bir iftira kampanyası başlattı. Yapmış olduğum sohbete ilişkin okul yönetimi tarafından düzenlenen rapor, 15 Mayıs 2019 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okulun resmi e-posta adresi üzerinden gönderilmiştir.

Söz konusu rapor, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na da iletilmiştir. Vatanına, milletine ömrünü adamış bir devlet adamı olarak ne dün ne bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine asla dil uzatmadım. Bu itham ve iftiranın altında yatan nedeninin de Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP işgali olayı olduğunu kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum. Yapmış oldukları küfür, hakaret ve çıkarmış oldukları rezaleti örtbas etmek isteyen çevrelerin, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak için başlatmış oldukları yaftalama ve karalama kampanyasını esefle kınıyorum. Mesnetsiz, yakışıksız bu iftiralarla ilgili de yasal yollara başvuracağım ve buna tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağım" dedi.