CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'Valiniz tam bir it' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu skandal olayın ardından gözlerden kaybolmuş olayı unutturmak isterken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan bu görüntülerde İmamoğlu'nun hakareti görülüyor. İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü.

HAKARET GÖRÜNTÜLERİ VAR

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

"KULAKLARIMIN NE DUYDUĞUNU BEN BİLİYORUM"

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.