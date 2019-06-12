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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:28

'nu yalanladı! Görüntüler var

Büyükşehir belediye Başkan adayı ’nun salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürdü. CHP yandaşı ise Haber’de İmamoğlu’nu bir kez daha yalanladı.

Fatih Portakal, İmamoğlu'nu yalanladı! Görüntüler var

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 5 Haziran Çarşamba günü 'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Seddar Yavuz'a 'Valiniz tam bir it' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu skandal olayın ardından gözlerden kaybolmuş olayı unutturmak isterken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan bu görüntülerde İmamoğlu'nun hakareti görülüyor. İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü.

HAKARET GÖRÜNTÜLERİ VAR
Ordu'da yaşanan olayın ardından Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

"KULAKLARIMIN NE DUYDUĞUNU BEN BİLİYORUM"
"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.

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