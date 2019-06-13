Meclis'te görüşülen yeni askerlik yasasına ilişkin son detaylar birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Askerlik sistemine dair gelecek haberleri merakla bekleyen vatandaşlar Meclis'ten gelecek son gelişmelere gözünü çevirdi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Bedelli askerlik nasıl olacak? Bedelli askerlik kaç gün ve ücreti ne kadar? İşte yeni sistemle ilgili öne çıkan detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak. Bedelli askerlik eğitim süresi 1 ay olacak.