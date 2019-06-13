Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.24'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hafif şekilde hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.13 17:51:38 38.0560 42.6075 6.7 -.- 2.6 -.- DAYILAR-HIZAN (BITLIS) İlksel

2019.06.13 17:24:23 39.7822 30.4913 1.8 -.- 2.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2019.06.13 16:40:41 36.8945 34.3572 0.0 -.- 1.3 -.- ZEYBEKLER-MEZITLI (MERSIN) İlksel

2019.06.13 14:51:39 39.3398 26.0935 5.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.13 14:49:18 37.9982 42.5998 13.3 -.- 2.1 -.- GOKTEPE-HIZAN (BITLIS) İlksel

2019.06.13 14:28:51 40.7437 25.2303 6.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.13 14:27:48 39.5605 33.0692 3.4 -.- 1.8 -.- BALA (ANKARA) İlksel