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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:57

'nun canlı yayındaki yalanına videolu cevap!

'nin İstanbul Adayı katıldığı canlı yayında, 'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti. Ancak 'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.

'nin İstanbul Adayı katıldığı canlı yayında, 'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.

'TRT BENİM KARADENİZ GEZİMİ HABER YAPMADI" YALANI
'e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı, "Ya düşünsenize, Ekrem bütün Karadeniz'i gezdi, sadece olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor" dedi.

TRT, GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI
Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek hakaret etmişti.

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