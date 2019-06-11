CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.

'TRT BENİM KARADENİZ GEZİMİ HABER YAPMADI" YALANI

Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı, "Ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor" dedi.

TRT, GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek hakaret etmişti.