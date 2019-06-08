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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 20:35

Medya neden İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a hakaret yağdırdığı o skandal görüntüleri yayınlamadı? Nerede objektif habercilik?

Havalimanında hakkı olmadığı halde ’i kullanmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, ’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. Fakat o skandal görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, , Star, ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı.

Nerede objektif habercilik? Neden skandala sessiz kaldılar?

"Sevgi pıtırcığı" geçtiğimiz günler büyük bir skandala imza attı. 5 Haziran günü Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber salonunu kullanmak isteyen ve adı listede bulunmayan Ekrem İmamoğlu'na görevliler engel olmuş ve tartışma sırasında VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyulmuştu. O ana ait görüntüler ortaya çıktı.

VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI
Bu sözlerle ilgili Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.

NEDEN O SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADILAR?
Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve fo skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, , Star, ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Medyanın bu kadar rezil bir olayı görmezden gelmesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

NEREDE OBJEKTİF HABERCİLİK?
Bu medya kuruluşlarının görüntüleri servis etmemesinin altında yatan şey ne? Bunun nedeni İmamoğlu'nun 31 Mart dönemi savurduğu tehditler mi? Neden bu kanallar bu skandalı bir haber olarak görmedi? Bu akılalamaz hakaretlere rağmen sessiz kalınması 'Nerede objektif habercilik?' dedirtti.

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