Medya neden İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a hakaret yağdırdığı o skandal görüntüleri yayınlamadı? Nerede objektif habercilik?

"Sevgi pıtırcığı" Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günler büyük bir skandala imza attı. 5 Haziran günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak isteyen ve adı listede bulunmayan Ekrem İmamoğlu'na görevliler engel olmuş ve tartışma sırasında VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyulmuştu. O ana ait görüntüler ortaya çıktı.

VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.

NEDEN O SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADILAR?

Günlerdir bu rezillik konuşulurken ve fo skandal görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Show, Habertürk, NTV, Star, CNN TÜRK ve Kanal D sessiz kaldı ve o görüntüleri yayınlamadı. Medyanın bu kadar rezil bir olayı görmezden gelmesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

NEREDE OBJEKTİF HABERCİLİK?

Bu medya kuruluşlarının görüntüleri servis etmemesinin altında yatan şey ne? Bunun nedeni İmamoğlu'nun 31 Mart dönemi savurduğu tehditler mi? Neden bu kanallar bu skandalı bir haber olarak görmedi? Bu akılalamaz hakaretlere rağmen sessiz kalınması 'Nerede objektif habercilik?' dedirtti.