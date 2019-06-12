Binali Yıldırım kararsız seçmene seslendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesi kararsız seçmene seslendi. "16 yıl ülkemin her köşesine hizmet götürdüm, çok büyük hizmetlerim var." diyen Yıldırım, "Hem aile bütçelerine katkı sağlayacağım hem gençlerimizin geleceğine dair projeleri hayata geçireceğim hem de İstanbul'u yatırımcılarla daha çok buluşturarak İstanbul'un gelecek beş yılında 165 milyarlık yatırım yapılmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğim." dedi.

"BEN İDDİALI KONUŞUYORUM"

Habertürk'e konuşan Binali Yıldırım'ın kararsız seçmene mesajı şöyle: Kararsızlık iyi bir şey değil, kararınızı verin. Adaylara bakın, geçmişine bakın, şimdiki haline bakın, vizyonuna bakın, kararınızı verin. Ben iddialı konuşuyorum, 16 yıl ülkemin her köşesine hizmet götürdüm, çok büyük hizmetlerim var. Dolayısıyla beni Binali Yıldırım yapan bu şehre borçlu olduğumu düşünüyorum ve bunu da beni belediye başkanı yaparsanız en güzel şekilde ödeyeceğim. Yaşamakta olduğumuz ekonomik sıkıntıların İstanbul'da en az şekilde hissedilmesi için canla başla çalışacağım. Hem aile bütçelerine katkı sağlayacağım hem gençlerimizin geleceğine dair projeleri hayata geçireceğim hem de İstanbul'u yatırımcılarla daha çok buluşturarak İstanbul'un gelecek beş yılında 165 milyarlık yatırım yapılmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğim. Her yıl 100 bin 5 yılda 500 bin İstanbul'daki hemşehrimize iş, aş imkânı sağlayacağız.