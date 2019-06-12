12 Haziran yeni askerlik yasası son dakika Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? Askerler terhis oldu mu? AK Parti'li yöneticiler, gelen talepleri değerlendirilerek, yeni askerlik kanun teklifinde bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı. Bugün Meclis gündeminde yer alan konular arasında yeni askerlik sistemi bulunuyor. Birçok kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemiyle ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Askerlik yasası Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi?" soruları bu nedenle merak ediliyor. Peki, Askerler ne zaman terhis olacak? İşte son durum...