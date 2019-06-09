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  • 09.06.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 19:50

'li 'ndan 'Valiye it dediniz mi?' sorusuna itiraf niteliğinde yanıt

Başkan adayı , günler sonra ortaya çıktı ve Şişli’deki bir otelde basın açıklamasında bulundu. -Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde zorla içeriye girmeye çalışmasıyla yaşanan olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik, “Bu Vali itlik yapmıştır.” şeklindeki skandal sözleri İmamoğlu’na soruldu. “Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı çıktıysa özür dileyecek misiniz?” sorusuna yanıt veremedi ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen Başkan Adayı , kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP krizi ile açıklama yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER
Bir gazetecinin 'Bu vali itlik yapmıştır' ifadelerini sorması üzerine küfür etmediğini söyleyemedi. ''Valinin basitliğini ifade ettim'' cevabıyla adeta hakaret dolu sözlerini itiraf etti. Üstelik duyanları şaşırtacak bir şekilde Ordu Valisinden özür beklediklerini açıkladı. İmamoğlu şöyle konuştu:

"VALİ BİZE BİR TUZAK KURDU"
Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu. Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada.

"BEN VALİNİN BASİTLİĞİNİ İFADE ETTİM"
Ben Valinin basitliğini ifade ettim. Vali bizden kurmuş olduğu tuzaktan dolayı bizden özür dileyebilir. Ben hangi kısımla ilgili özür dileyeceğim bilmiyorum.

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