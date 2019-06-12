TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün yaptığı açıklamada, düzenlemeyi bu hafta yasalaştırmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bayramdan önce hem muhalefet hem de AK Parti içinde bazı vekiller teklife ilişkin endişelerini dile getirmiş, bunun üzerine görüşmeler bayram sonrasına kalmıştı. Teklif dün Genel Kurul gündemine gelirken, öncesinde AK Parti yönetimi, CHP ve İYİ parti yöneticileri ile bir araya gelerek teklifle ilgili görüşlerini aldı, ardından da basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı. Peki 12 Haziran yeni askerlik yasası son dakika Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? Askerler terhis oldu mu?