Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi: Hedef bu hafta bitirmek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik teklifinin yarın meclise getirileceğini duyurdu.

"Niyetimiz Salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek" diyen Turan, yargı reformu paketinin ise askerlik paketinin ardından gündeme geleceğini söyledi.



YAŞ KRİTERİNDE YENİ DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi.



HEDEF BU HAFTA BİTİRMEK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Askerlik yasasının görüşmelerine yarın başlayıp bu hafta bitirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK

Askerlik süresi 6 ay, temel askerlik eğitimi süresi 1 ay olacak. Lise mezunu ve altı gençler 1 ay temel askerlikten sonra, 5 ay kıta görevi yapacak. 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek.

Meslek yüksek okulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam edilecek. 2 ay eğitimin ardından 10 ay maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Şartları uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

Lisans ve lisansüstü eğitimliler yedek subay olacak. 2 ay eğitimden sonra 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Ama isterlerse ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler.

Zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra 6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari ücret tutarında maaş ödenecek.

Bedelli uygulaması kalıcı hale gelecek. Bedelli ücreti 31 bin TL olacak. Parti içinde 31 bin TL'lik ücretin düşürülmesi seçeneğinin de tartışıldığı ancak kabul görmediği öğrenildi.

Yeni sistemde erteleme süreleri lise eğitimi için 22 yaş, meslek liseleri için 25 yaş, meslek yüksek okulu ve lisans eğitimi için 29 yaş, lisansüstü eğitim için 32 yaş, sporcular, doktora ve tıp eğitimi için de 35 yaş olacak. Bu erteleme yaş hadleri, bedelli için de kıstas oluşturacak. Erteleme yaş sınırını aşanlar bedelli askerlik yapamayacak.