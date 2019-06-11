Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün görüşülen önemli konulardan birisi de yeni askerlik sistemi. Şimdi birçok kişi Meclis'ten gelecek haberlere gözünü çevirdi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak, yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte yeni sistemle ilgili öne çıkan detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK KONTENJANI



Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor. TSK'nın yıllık asker ihtiyacı 420 bin civarında seyrederken, yoklama ve bakaya durumunda yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

31 bin TL karşılığında yapılacak bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kura çekimi yapılacak. MHP teklife ilişkin "bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınsın" önerisini gündeme getirirken, yükümlüler ise bedelli kontenjanının arttırılmasını istiyor.