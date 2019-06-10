Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.06.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:58

Yeni sistemi Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak? Askerlik süresi düştü mü?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından yasasıyla ilgili şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Vatandaşlar şimdi " Meclis'e geldi mi, Askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, askerlik süresi düştü mü? İşte askerlik sistemine dair son detaylar ve gelişmeler...

Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?

Yeni askerlik sistemine dair son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik teklifinin yarın meclise getirileceğini duyurdu. Bülent Turan yaptığı son dakika açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Turan ayrıca, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi. Peki, askerlik sisteminde son durum ne? İşte son detaylar...

YAŞ KRİTERİNDE YENİ DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikte yaş kriterinde yeni düzenleme olabileceğini söyledi. "Niyetimiz Salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek" diyen Turan, yargı reformu paketinin ise askerlik paketinin ardından gündeme geleceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYeni askerlik sistemi Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak? Askerlik süresi düştü mü?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri