Yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemi bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni bedelli askerlik yaşı ücreti nasıl olacak? Askerlik süresi 6 aya düştü mü? Yeni tip askerlik yasası son dakika çıktı mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün görüşülen önemli konulardan birisi de yeni askerlik sistemi. Şimdi birçok kişi Meclis'ten gelecek haberlere gözünü çevirdi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak, yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor.
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