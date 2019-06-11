Yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemi bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.