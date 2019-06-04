Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi rakiplerinin büyük ölçüde belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer hedefleriyle görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ısrarla istediği genç forvetle prensip anlaşması sağladı. Rizespor'a 3 milyon Euro ve 1 futbolcu teklif eden Galatasaray yönetimi skaı süre içinde resmi imzayı atacak. Geçen sezon müthiş bir transfer yarışının ardından Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray'dan ezeli rakibine bir çalım daha geldi... Cimbom, Süper Lig'de attığı 17 golle bir anda transferin en büyük gözdesi haline gelen Rizesporlu Vedat Muriç'le her konuda anlaşma sağladı. İşte 4 Haziran Galatasaray son dakika transfer haberleri - Galatasaray transfer haberleri en son durum nedir?