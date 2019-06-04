Galatasaray'ın olay ismi Belhanda: "En büyük Fenerbahçe..."
Galatasaray'da sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Faslı yıldız Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise uzun süre konuşulacak cinsten...
04.06.2019 09:02
- Son Güncelleme: 04.06.2019 09:10
"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR"
Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.
"DERBİLER GERGİN GEÇER"
Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.
Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor.
"BAZEN KONTROLÜ KAYBEDİYORUM"
Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı statta gerçekten gerginlik yaratıyor.