Galatasaray'ın olay ismi Belhanda: "En büyük Fenerbahçe..."

"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR"

Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.