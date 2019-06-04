Yeni sezonda üç kulvarda da başarı için geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da imza şov başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, transferin resmen başlayacağı 8 Haziran tarihinden itibaren anlaştığı isimleri kadrosuna katacak.

KONTROLDEN BİLE GEÇTİ

Galatasaray yönetiminin yaklaşık 15 gün önce İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği Ryan Babel'in yeni sezon öncesi ilk transfer olması bekleniyor.

Daha önce de Beşiktaş formasını giyen Hollandalı yıldızla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Cimbom son olarak Fransa'da Toulouse'da oynayan İsveç asıllı Türk oyuncu Jimmy Durmaz'ı da bitirdi. 30 yaşındaki futbolcunun bayram sonrası İstanbul'a geleceği öğrenildi.

ŞENER'LE ANLAŞMA 3 YILLIK

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı da Galatasaray'ı tercih etti. Milli sağ bekle önümüzdeki hafta 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.