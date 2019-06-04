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'da bayramdan sonra bayram var! İmza şov yapacak

Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan , ve ’nın i için gün sayıyor Önümüzdeki hafta resmi açıklamaların olması bekleniyor.

Aslan imza şova hazır

Yeni sezonda üç kulvarda da başarı için geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da imza şov başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, in resmen başlayacağı 8 Haziran tarihinden itibaren anlaştığı isimleri kadrosuna katacak.

KONTROLDEN BİLE GEÇTİ
Galatasaray yönetiminin yaklaşık 15 gün önce İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği Ryan Babel'in öncesi ilk transfer olması bekleniyor.

Daha önce de Beşiktaş formasını giyen Hollandalı yıldızla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Cimbom son olarak Fransa'da Toulouse'da oynayan asıllı Türk oyuncu Jimmy Durmaz'ı da bitirdi. 30 yaşındaki futbolcunun bayram sonrası İstanbul'a geleceği öğrenildi.

ŞENER'LE ANLAŞMA 3 YILLIK
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı da Galatasaray'ı tercih etti. Milli sağ bekle önümüzdeki hafta 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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