Geçen sezon müthiş bir transfer yarışının ardından Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray'dan ezeli rakibine bir çalım daha geldi... Cimbom, Süper Lig'de attığı 17 golle bir anda transferin en büyük gözdesi haline gelen Rizesporlu Vedat Muriç'le her konuda anlaşma sağladı.

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Kosovalı forvetle geçtiğimiz hafta temasa geçmişti. Ve önceki gece G.Saray ve Vedat Muriç el sıkıştı.

"BAŞKA TAKIMLA GÖRÜŞME"

A SPOR'a konuşan 24 yaşındaki forvet, "Galatasaray'la anlaşma sağladım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi. Vedat menajerine de "Başka takımda görüşme" talimatını verdi.

ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR

Alınan bilgilere göre Galatasaray son olarak Rizespor'a 3 milyon Euro ve 1 futbolcu teklif etti. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Karadeniz kulubüyle de anlaşması ve transferi bitirmesi bekleniyor.





1 YIL SONRA YERLİ!

Vedat Muriç 2015'te TC vatandaşı oldu. Ancak Kosova Milli Takımı'nı seçtiği için ligde yabancı statüsünde oynuyor. Yıldız futbolcu vatandaşlıkta 5 yılını 2020'de dolduracak ve yerli statüsüne geçecek.