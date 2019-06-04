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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 17:01

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonda liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulunduğu bildirildi.

Başkan , dünya ülkelerinin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ile liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulunduğu bildirildi.

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