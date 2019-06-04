Yaşadığı hastalık ve sakatlıklara rağmen Galatasaray'ın transferinde önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'ya sürpriz bir talip çıktı.

FİYATI BELLİ!

Japon basının iddiasına göre bir Tayland kulübü, tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübün isminin şu anda gizli tutulduğunu da belirten Japon basını, "Galatasaray, Nagatomo'nun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Böyle bir teklif gelirse transfer biter" ifadesini kullandı. UEFA anlaşması nedeniyle futbolcu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi resmi teklifi beklemeye başladığı da iddialar arasında.