Yaklaşık bir aydır 'Kırmızı Göl'de devam eden çalışmalar bugün sonuç verdi. Rum uzman ekipleri 'Kırmızı Göl'de bir bavul daha tespit etti. Bavul özel bir çalışma ile dışarı çıkarıldı.
Yaklaşık bir aydır 'Kırmızı Göl'de devam eden çalışmalar bugün sonuç verdi. Rum uzman ekipleri 'Kırmızı Göl'de bir bavul daha tespit etti. Bavul özel bir çalışma ile dışarı çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.