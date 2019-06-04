Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.06.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 18:26

Korkunç keşif! 'taki in 6. kurbanı bulundu

'ta Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın iki çocuk ve beş kadın öldürdüğü le ilgili olarak, kurbanlarından 6'ncısının cesedi de bavulla ''e atılmış bir şekilde bulundu.

Yaklaşık bir aydır 'Kırmızı Göl'de devam eden çalışmalar bugün sonuç verdi. Rum uzman ekipleri 'Kırmızı Göl'de bir bavul daha tespit etti. Bavul özel bir çalışma ile dışarı çıkarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKorkunç keşif! Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri