Arefe (Arife) günü okunacak dualar Arefe günü faziletleri yapılacak ibadetler için tıklayınız. Arefe Günü, İslam açısından oldukça önemli bir gün. Peki Arefe günü nedir? Arefe gününde Müslümanlar hangi ibadeti yapmalı? Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor. İşte Arefe Günü ibadetlerine dair bilinmesi gerekenler.... Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. İşte arefe günü okunacak dualar yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler haberimizde