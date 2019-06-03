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  • 03.06.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 18:11

faziletleri yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler nelerdir? Arefe (arife) günü okunacak dualar

Arefe (arife) günü okunacak dualar - faziletleri yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler nelerdir? Arefe günü tutulan oruç bin güne bedeldir, bugün Ramazan ayının son günü olan arefe günü. Peki arefe günü yapılacak ibadetler neler, arefe günü duası ve haberimizde. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Arefe günü aslen hicri takvime göre, Zilhicce aynın 9. Gününe denk gelen güne verilen addır. Diyanet İşleri'nde yer alan bilgiye göre Arefe Günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür: "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir." Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir.

Arefe (Arife) günü okunacak dualar Arefe günü faziletleri yapılacak ibadetler için tıklayınız. Arefe Günü, İslam açısından oldukça önemli bir gün. Peki Arefe günü nedir? Arefe gününde Müslümanlar hangi ibadeti yapmalı? Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor. İşte Arefe Günü ibadetlerine dair bilinmesi gerekenler.... Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. İşte arefe günü okunacak dualar yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler haberimizde

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