Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi vatandaşlar Arefe günü ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

5.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Arife günü öğleden sonra resmi tatil. Yani pazartesi günü öğleden önce özel kurumlarda çalışan kişiler iş yerleri ile anlaşmadıkları takdirde yarım günlük bir çalışma yapacaklar.

Öte yandan kararname ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla devlet görevlileri ve kamu kurumu çalışanları için resmi tatil olarak 9 gün belirlenmişti.

Arife günü tam gün çalışan kişiler ise yarım günlük mesai almaya hak kazanacaklar.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili için hazırlık yapan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

ARİFE NEDİR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.