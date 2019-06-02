Vatandaşlar Ramazan Bayramı için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili öncesi işi olan vatandaşlar noterlerin açık olup olmayacağını sorguluyor. 3 Haziran Pazartesi günü noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlem yapabilecek olan noterler öğleden sonra resmi tatile girecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran pazartesi günü yarım gün, 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Çünkü verilen izin idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 3 Haziran Pazartesi arefe günü saat 12:30'a kadar açık olacak.