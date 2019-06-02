Ramazan Bayramı için vatandaşlar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, kargolar açık mı, kapalı mı? İşte Arefe günü açık ve kapalı olan kargolar...

AREFE GÜNÜ HANGİ KARGOLAR AÇIK OLACAK?

PTT Kargo: PTT şubeleri 3 Haziran Pazartesi arefe günü saat 12:30'a kadar açık olacak. 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.

Yurtiçi Kargo: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aras Kargo: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.

DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.

Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.

TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.