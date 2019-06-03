3 Haziran Arefe günü kısa mesaj cep telefonu Whatsapp mesajı! İşte Arife günü mesajları ve en güzel sözleri. 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelen Arefe günü için resimli mesajları sizler için derledik. En anlamlı ve resimli Arefe günü kutlama mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Arefe günü mesajları sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz Bunların başında kuşkusuz kısa mesaj yani SMS'ler geliyor. Bunun dışında Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ya da WhatsApp uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Diyanet İşleri'nde yer alan bilgiye göre Arefe Günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür: "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."