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  • 03.06.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 10:58

'nu zor günler bekliyor! den çıkıp kurultaya gidecek

’de yerel için rafa kaldırılan 24 Haziran hesaplaşması, birinci yılında seçimi ile birlikte alevlenecek. 31 Mart sonrası beklenen olağanüstü kurultay sesleri, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle kısılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor!

'dan sonra 'de de olağanüstü kurultay fitilinin ateşlenmesi, muhaliflerin imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı inde partisinden yüzde 8 fazla oy alan önderliğindeki muhalif hareket, olağanüstü kurultay taleplerini den sonraya bırakmıştı.

MUHALİFLER DÜĞMEYE BASACAK
seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte muhalif kanadın olağanüstü kurultay talepleri de ertelendi. Yeni Şafak'ın haberine göre muhalifler, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinden çıkacak sonuç ve parti yönetiminin izleyeceği politikaya göre düğmeye basacak.

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