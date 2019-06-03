23 Haziran'dan sonra CHP'de de olağanüstü kurultay fitilinin ateşlenmesi, muhaliflerin imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce önderliğindeki muhalif hareket, olağanüstü kurultay taleplerini yerel seçimden sonraya bırakmıştı.

MUHALİFLER DÜĞMEYE BASACAK

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte muhalif kanadın olağanüstü kurultay talepleri de ertelendi. Yeni Şafak'ın haberine göre muhalifler, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinden çıkacak sonuç ve parti yönetiminin izleyeceği politikaya göre düğmeye basacak.