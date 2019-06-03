İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

MAYIS AYINDA 141 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı." dedi.