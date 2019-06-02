Vatandaşlar Ramazan Bayramı için son hazırlıkları yapıyor. Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, Arefe günü borsa, noter, PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'da 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arefesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Pazartesi günü, Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran pazartesi günü yarım gün, 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Çünkü verilen izin idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 3 Haziran Pazartesi arefe günü saat 12:30'a kadar açık olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.