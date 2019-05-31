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  • 31.05.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 11:50

hazırlıkları tamamlandı! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi öncesi vatandaşa bir dizi müjde verdi. Vatandaşlar 'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

Büyük müjde! Bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bazı önlemler aldı. İBB meclisinde kabul edilen teklif sonrası bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek. İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Zabıta ise her gün ortalama 500 personel ile denetimler yapacak.

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