Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Rusya'dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Diğer taraftan, ABD'nin S400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."