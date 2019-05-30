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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:50

Af teklifi Meclis'e geldi mi? son dakika yasası ve ?

son dakika yasası ve ? Af teklifi Meclis'e geldi mi? , "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır" demişti. Gül açıklamasında "Bu yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır."cümlelerine yer vermişti. Söz konusu belgenin Başkan tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor.

Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Af açıklaması bekleyen vatandaşlar da reform açıklamasını heyecanla bekliyorlar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu ve yargı reformu strateji belgesini açıkladı. Peki yargı reformu nedir son dakika genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? 30 Mayıs af teklifi Meclis'e geldi mi?

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