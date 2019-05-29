Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimiyle ilgili tartışmalar devam ederken birçok kişi af yasası hakkındaki detayları araştırıyor. "Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e gelecek mi?" sorusu Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından

AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİNDE SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi.