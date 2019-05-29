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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 22:11

ve Meclis'e gelecek mi? Af haberlerinde son dakika gelişmesi var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların merakla araştırdığı sorular arasında " Meclis'e gelecek mi?" sorusu yer alıyor. Af yasasının Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, af haberlerinde son dakika gelişmesi var mı? İşte son detaylar...

Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimiyle ilgili tartışmalar devam ederken birçok kişi af yasası hakkındaki detayları araştırıyor. "Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e gelecek mi?" sorusu Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından

AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİNDE SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi.

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