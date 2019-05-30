Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Son dakika gelen hukuk fakültesi açıklaması gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reform paketini açıkladı.Peki hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, kontenjanın azaltılması gibi düzenlemeler planlıyoruz şeklinde konuştu