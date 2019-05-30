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  • 31.05.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:54

2022 maaşı alanlara si verilecek mi? ve bayram öncesi yatar mı?

ve bayram öncesi yatar mı? 2022 maaşı alanlara si verilecek mi? Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi? ? 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce 31 Mayıs Cuma günü yatacak. Bu bağlamda Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi? 2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

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