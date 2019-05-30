Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce 31 Mayıs Cuma günü yatacak. Bu bağlamda Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi? 2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.