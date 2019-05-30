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  • 30.05.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 16:01

Başkan Erdoğan'ın verdiği avukatlara yeşil pasaport müjdesini böyle alkışladı

Başkan , uzun süredir toplumun her kesimi tarafından merakla beklenen Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler arasında avukatlara yeşil pasaport müjdesi de vardı. Başkan Erdoğan tarafından verilen bu müjdeyi Barolar Birliği Başkanı uzun süre boyunca alkışladı.

Başkan Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı. Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu.

Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ
Başkan Erdoğan değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.

HUKUKÇULAR SEVİNDİ
Salonda bulunan, başta olmak üzere, bütün hukukçular bu sözleri büyük bir sevinçle alkışladı. Feyzioğlu ile göz göze gelen Erdoğan da gülümsedi.

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