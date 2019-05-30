Erken emekli olmak için milyonlarca vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için erken emekli olma şartları ise oldukça merak ediliyor.
Erken emekli olmak için milyonlarca vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için erken emekli olma şartları ise oldukça merak ediliyor.
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