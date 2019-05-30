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  • 31.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:26

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var

Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var.

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