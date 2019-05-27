Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.05.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 18:38

son durum ne, çıkacak mı? 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi?

hakkındaki gelişmeler yüz binlerce kamu çalışanı tarafından merak ediliyor. Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla birlikte gözler şimdi 3600 ek göstergedeki son duruma çevrildi. Kamu çalışanları yasanın Meclis'e gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte ...

3600 ek göstergede son durum polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri tarafından merakla araştırılıyor. Ek göstergenin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Şimdi gözler 3600 ek göstergeyle ilgili son detaylara çevirdi. Peki, 3600 ek göstergede yasalaşacak mı? İşte 3600 ek göstergeye ilişkin son detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3600 ek gösterge son durum ne, çıkacak mı? 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri