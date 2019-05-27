3600 ek göstergede son durum polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri tarafından merakla araştırılıyor. Ek göstergenin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Şimdi gözler 3600 ek göstergeyle ilgili son detaylara çevirdi. Peki, 3600 ek göstergede yasalaşacak mı? İşte 3600 ek göstergeye ilişkin son detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.