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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:27

Son dakika: nda Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

: Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe harekatında kritik hedefler vuruldu

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