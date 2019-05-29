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  • 29.05.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 12:45

Hakurk’taki 'Pençe' harekatında terör hedefleri yerli ve milli füze '' ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘’ füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 kişinin etkisiz hale getirildi bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor.

Hakurk'a yönelik düzenlenen operasyona Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla hedefleri vuruldu.

PENÇE HAREKATINDA İLK KEZ KULLANILDI
'Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan '' balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 kişinin etkisiz hale getirildi bildirildi.

TÜRKİYE'NİN BALİSTİK FÜZESİ BORA
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen , ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor.

Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

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