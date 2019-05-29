Kuzey Irak ve Kandil’e Pençe Harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a önceki gün öğle saatlerinden itibaren havadan ve karadan "Pençe" operasyonu başlattı. Bölge savaş uçaklarınca ateş altına alınırken Fırtına obüsleriyle de top atışları yapıldı. F-16'larla yapılan operasyon, tanker uçaklar, SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye 5 bin civarında komando sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar yerli ve milli helikopterlerimiz Atak'la alanlara indirildi. Atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Şu ana kadar operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. Hakurk'a yönelik operasyonun amacının, Kandil'e uzanan yolu temizlemek olduğu bildirildi. TSK, Hakurk'un güneyindeki Kelereş Tepe'yi de hedef aldı. Bu tepe ele geçirildiğinde, TSK için Kandil'in yolu açılmış olacak. Hakurk'tan Kandil'e giden yolda aşılması ya da ele geçirilmesi gereken iki tepe bir de PKK'nın Sidekan kampı bulunuyor.
433 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.
Komandolar, Kandil-Suriye bağlantısını kesmenin yanında PKK'nın Kandil, Karaçok ve Sincar'dan sökülüp atılması için kahramanca mücadele etmeye başladı.
433 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.
Komandolar, Kandil-Suriye bağlantısını kesmenin yanında PKK'nın Kandil, Karaçok ve Sincar'dan sökülüp atılması için kahramanca mücadele etmeye başladı.
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Pençe harekatı devam ederken yapılan görüşmede, bölgedeki konular masaya yatırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.