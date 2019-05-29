Kuzey Irak ve Kandil’e Pençe Harekatı

Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a önceki gün öğle saatlerinden itibaren havadan ve karadan "Pençe" operasyonu başlattı. Bölge savaş uçaklarınca ateş altına alınırken Fırtına obüsleriyle de top atışları yapıldı. F-16'larla yapılan operasyon, tanker uçaklar, SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye 5 bin civarında komando sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar yerli ve milli helikopterlerimiz Atak'la alanlara indirildi. Atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Şu ana kadar operasyondaAtışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. Hakurk'a yönelik operasyonun amacının, Kandil'e uzanan yolu temizlemek olduğu bildirildi. TSK, Hakurk'un güneyindeki Kelereş Tepe'yi de hedef aldı. Bu tepe ele geçirildiğinde,Hakurk'tan Kandil'e giden yolda aşılması ya da ele geçirilmesi gereken iki tepe bir de PKK'nın Sidekan kampı bulunuyor.

TERÖRİST

ETKİSİZ







Komandolar, Kandil-Suriye bağlantısını kesmenin yanında PKK'nın Kandil, Karaçok ve Sincar'dan sökülüp atılması için kahramanca mücadele etmeye başladı.

Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Pençe harekatı devam ederken yapılan görüşmede, bölgedeki konular masaya yatırıldı.