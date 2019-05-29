MSB yaptığı açıklamada ayrıca, ''Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.



Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.







Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.'' dedi.