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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:06

dakika: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.'' denildi

Pençe Harekâtında flaş gelişme! 6 terörist daha...

MSB yaptığı açıklamada ayrıca, ''Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.

Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekâtını etkin şekilde destekliyor.



Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.'' dedi.

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