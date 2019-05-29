Milli Savunma Bakanı Akar Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır." dedi.
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