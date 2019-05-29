Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.05.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 16:05

: Bakan 'dan açıklaması

haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar Hakurk'a düzenlenen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

Bakan Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar Hakurk'a düzenlenen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır." dedi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri