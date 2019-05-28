Bakan Akar "Pençe Harekatı"nı böyle yönetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Hakurk'a başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden birlikte yönetti.
28.05.2019 10:37
- Son Güncelleme: 28.05.2019 11:00
Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.
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