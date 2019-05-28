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Bakan Akar "Pençe Harekatı"nı böyle yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Hakurk'a başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden birlikte yönetti.

28.05.2019 10:37 - Son Güncelleme: 28.05.2019 11:00
Bakan Akar Pençe Harekatını böyle yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekatı, gece boyunca sevk ve idare etti.

Bakan Akar Pençe Harekatını böyle yönetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı" çerçevesinde, dün Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere harekat başlatıldığı belirtildi.

Bakan Akar Pençe Harekatını böyle yönetti

Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.

Bakan Akar Pençe Harekatını böyle yönetti

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Bakan Akar Pençe Harekatını böyle yönetti
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