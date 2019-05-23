CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' , 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

SORUŞTURMA GEÇEN SENE BAŞLADI

Hazırlanan iddianamede suç tarihi olarak 2012-2017 yılları gösterilirken Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.





SOSYAL PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün 15 Ocak 2018 tarihli tespit raporunda Kaftancıoğlu'nun Twitter'da 'ccanannnn' rumuzuyla yaptığı paylaşımlarına yer verildi. Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımların ayrı ayrı incelenmesi sonucunda bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Başbakan olduğu döneme ait olduğu belirtildi.

'ERMENİ SOYKIRIMI BAŞLADI'

Kaftancıoğlu'nun ayrıca Türkiye Cumhuiyeti Devletini alenen aşağılama suçu işlediğine dair 2012 ve 2014 yılları arasında attığı bazı twitlerde şu şekilde iddianamede kendine yer buldu: 'Derin Devlet diyerek olaya mistsizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi…!', 'Devlet değil seri katil. Hoşça kal Berkinim', 'Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'de Taksim'de.'



TEKBİR DE NEYİN NESİ?

Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı 'Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden demokrasi diye bağırmıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda' şeklindeki paylaşımı da iddianamede halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun işlendiği paylaşımlar arasında yer aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları: 'Yüzde 49 hadi alın size bir hafta sonu sevinci daha. 1 Kürt öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin.' , 'Erdoğan'ın dötünün kılı olmaya meraklı sadece bir kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş'





PKK KURUCUSUNA ÖVGÜ

Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı, ' İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti' paylaşımı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamına alındı. İddianamede Kaftancıoğlu'nun kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söyleminin topluma duyurması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesi örgüt propagandası suçunu oluşturduğu vurgulandı. Kaftancıoğlu'nun söz konusu twitinin hatırlatıldığı bir programa geçtiğimiz haftalarda katılarak hala aynı düşüncede olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

Kaftancıoğlu savcılıkta verdiği ifadede, Ermeni soykırımı ile ilgili attığı twitin kendisine ait olmadığını söylerken, diğer paylaşımları kendisinin yaptığını ifade etti. 'Bir kadın, bir hekim, bir insan hakları savunucusu ve siyasetçi olmam dolayısıyla paylaşımlarım eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesindedir' ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal organlarını savunmaya yönelik paylaşımlar yaptığını ifade etti.



SABAH

