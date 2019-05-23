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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:01

den son dakika "sağanak ve " uyarısı | 23 Mayıs Perşembe

Son dakika... 'den yapılan açıklamaya göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun sağanak lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı hadisesi bekleniyor. İşte yurt genelinde 23 Mayıs Perşembe ...

Meteorolojiden sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Genel Müdürlüğünce, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu için sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimleri için uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerinden başlayarak Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:





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