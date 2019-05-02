Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan terörist Sakine Cansız, 10 Ocak 2013'te, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında bulunan örgüte ait Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürülmüştü.

Canan Kaftancıoğlu 2013'te attığı tweetlerde, Sakine Cansız'ı ve yanındaki diğer iki teröristi "devrimci" olarak nitelemiş, teröristlerin ölümüyle birlikte insanlığın öldüğünü söylemişti..

Habertürk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" yanıtını verdi.

Kaftancıoğlu'nun bu sözleri CHP'nin önemli isimlerine soruldu. Haber 7'nin haberine göre Şahin Mengü ve Yıldıray Sapan Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine çok sert tepki gösterdi.

CHP ESKİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN MENGÜ

Şahin Mengü, Kaftancıoğlu'nun sözlerine yönelik "Bir bölücüye destek verilmesini ne ben ne de hiçbir Halk Partili bunu içine sindiremez." dedi.

İşte Mengü'nün açıklamaları:

Kemalist, ulusalcı bir adamım. Bir bölücüye sempatiyle bakmam mümkün değildir. Bir Halk Partilinin öyle ya da böyle destek vermesini de içime sindiremem. Ama hiçbir insanın ölümünden de zevk almam. Ölüm herkes için üzücü bir şeydir. Ölen kim olursa olsun kimse ölmesin derim.

HİÇBİR HALK PARTİLİ BÖLÜCÜLÜĞE DESTEĞİ İÇİNE SİNDİREMEZ

İsmet Paşa'nın muhteşem bir lafı vardır: Zaman zaman maceracılar da kazanırlar ama bu onların mecaracı olduğunu ortadan kaldırmaz. O hanım seçilmiştir. İstanbul il kongresi bu hanımı seçmiştir. Bu İstanbul'daki delege arkadaşların tercihidir. Bir bölücüye destek verilmesini ne ben ne de hiçbir Halk Partili bunu içine sindiremez.

"MACERACILAR CHP'DEN GİDECEK"

Size basit bir örnek vereyim: Sayın İmamoğlu'nun İstanbul mitinglerinde Mustafa Kemal Atatürk dediği zaman meydandaki coşkuya bakın. O coşkuya baktığınızda CHP'nin alt yapısının Atatürkçüler olduğunu görürsünüz. Böyle zaman zaman gelen maceracılar kazanırlar ve bir müddet sonra giderler. Bunlar CHP'yi bilmiyor. Bu hanımı da ben tanımam etmem. Bir bölücüyü alkışlamayı içime sindiremem.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILDIRAY SAPAN

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan Kaftancıoğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi ve CHP'nin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

İşte Sapan'ın açıklamaları:

Şaşırmıyorum. CHP kuşatılmış durumda. Hem teröre destek veren hem de FETÖ'nün uzantıları tarafından kuşatılmış durumda. CHP'nin içinde Atatürkçü çok az bir azınlık var. Onlar da tasfiye edilmek isteniyor. Bu süreç Baykal'ın tasfiye süreciyle başladı.

KILIÇDAROĞLU TESEV'İN KURUCUSUDUR

Kemal Kılıçdaroğlu TESEV'in kurucu üyelerinden biri. TESEV ne demek? Soros'un desteklediği bir kurum. Soros kim? Dünyaca ünlü para spekülatörü. Beğenmediği hükümetleri ekonomik şiddet uygulayarak devirmeye çalışan biri. Şimdi CHP, bu ülkenin kurucu unsuru. Bu kurucu unsurun son genel başkanı böyle bir kurumun yönetiminde bulanabilir mi? Bunun anlamdı nedir? Bunlar izaha muhtaç konular. Yeni CHP Atatürkçü çizgiden çok uzaktadır. Bunlar partiden temizlenmesi lazım.

"CHP, FETÖ VE PKK'DAN TEMİZLENMELİDİR"

FETÖ artıklarının atılması lazım. Partiden inanılmaz FETÖ gölgesi vardır. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını parlatıyorlar. İmamoğlu'nun geldiği tandansa bir bakın. Bunu herkes çok iyi bilsin: CHP Kemalist'tir, Atatürkçüdür. CHP'nin iktidar olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Niye yoktur? Çünkü saygın yerindedir, saygın yerinde olmalıdır. Kurucu unsurdur, bir abi konumundadır. İlla iktidar olmak için yok sağcılardan bir kesim partide konumlandırayım. Bunlar yanlış şeyler. CHP'nin ruhuna da Atatürk'ün ruhuna da uymuyor.