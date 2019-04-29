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Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

CHP İstanbul İl Başkanı, terör sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi... Kaftancıoğlu özel bir TV programında, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında 2013 yılında attığı tweetle ilgili soruya cevap verdi. Kaftancıoğlu, Sakine Cansız ile ilgili görüşünün değişmediğini, onu terörist olarak görmediğini dile getirdi. Ayrıca ''İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin'' şeklindeki mesajları ile ilgili olarak da ''parti politikasına uygun'' itirafında bulundu.

29.04.2019 15:40 - Son Güncelleme: 29.04.2019 15:42
Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, telefonla katıldığı canlı yayın programında, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında 2013 yılında attığı tweetle ilgili soruya cevap verdi.

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Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

Kaftancıoğlu, Sakine Cansız ile ilgili görüşünün değişmediğini, onu terörist olarak görmediğini söyledi.



Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

'PARTİ POLİTİKAMLA UYUŞUYOR' İTİRAFI!
Canan Kaftancıoğlu geçmişteki ''Bu saatte ezan okumak sureti ile kalkışma yapanlara ne dicez ne yapıcaz", ''İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin'' gibi skandal mesajları ile ilgili katıldığı başka bir canlı yayın programında ise ''tweetlerimi parti politikasına göre paylaşıyorum'' itirafında bulunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

TEPKİ PATLAMASI YAŞANDI
Haber 7'nin haberine göre bu skandallar silsilesi sonrası Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

Sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sabırları zorlayan akıllara zarar açıklamalarına yönelik birçok tanınan isim ve vatandaşlardan tepki mesajları yağdı...

İŞTE KAFTANCIOĞLU'NUN BU SKANDAL İFADELERİNE TEPKİLER:

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