Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi

CHP İstanbul İl Başkanı, terör sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi... Kaftancıoğlu özel bir TV programında, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında 2013 yılında attığı tweetle ilgili soruya cevap verdi. Kaftancıoğlu, Sakine Cansız ile ilgili görüşünün değişmediğini, onu terörist olarak görmediğini dile getirdi. Ayrıca ''İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin'' şeklindeki mesajları ile ilgili olarak da ''parti politikasına uygun'' itirafında bulundu.

29.04.2019 15:40 - Son Güncelleme: 29.04.2019 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





