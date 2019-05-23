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  • 23.05.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:03

'dan 'ın kuzeyine hava harekatı! hedefleri vuruldu

'ndan yapılan açıklamada, " kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

PKK'ya ağır darbe! Tüm hedefler vuruldu

ndan (), 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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