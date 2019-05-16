CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı, "eşbaşkan" pozları vererek kendine partide yeni roller biçen Kaftancıoğlu skandallara doymuyor! CHP'nin İslamofobik il başkanı Kaftancıoğlu, bugüne kadar özellikle dini ve milli değerlere savurduğu hakaret ve tehditlerle tanınıyor...
İşte Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzünü gözler önüne seren skandallar serisi:
OLAY YARATAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI
CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.
CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" dedi.
DHKP-C'YE GÖZ KIRPTI
Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası yaptığı açıklamalarda partinin geleceği hakkında ipuçları verdi. Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul'da genel başkanımızı koruyacaktır" diyerek yakın ilişki içerisinde bulunduğu DHKP-C'ye göz kırptı.
CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜNDE DHKP-C MİLİTANI DOLU
Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP il örgütünde birçok DHKP-C'li militanın olduğu biliniyor. CHP üyesi DHKP-C'liler daha önce İstanbul'un belli yerlerinde terör eylemleri yapmıştı..
EŞ BAŞKAN MODUNA GİRDİ
31 Mart yerel seçimlerinde karıştığı usulsüzlükler sebebiyle mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin meclis üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıya 14 belediye başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ve meclis üyeleri katılmıştı.
Toplantı öncesi CHP adına belediyedeki 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme gelmişti. CHP tüzüğüne göre encümen ve komisyon üyelerinin kapalı oylama açık tasnif şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Ancak Kaftancıoğlu, 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerini kendisinin belirleyeceğini söyledi, yetkiyi aldı..
ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASINA DESTEK VERDİ
CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu..
"BAŞÖRTÜ SERBESTİSİ DİYE BİRŞEY OLMAZ"
Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullanmış...
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